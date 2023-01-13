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Симпатії ізраїльського суспільства на боці України з першого дня війни, - посол Корнійчук

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Симпатії ізраїльського суспільства на боці України з першого дня війни, - посол Корнійчук
Симпатії переважної частини ізраїльського суспільства на боці України з першого дня війни, однак співпраця з урядом Ізраїлю не відповідає очікування української сторони.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у п'ятницю на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У мене немає проблем з настроями (ізраїльського) суспільства з першого дня війни. Ми робили свої власні дослідження як посольство, є офіційні дослідження, які робили місцеві аналітики, - понад 85 відсотків громадян Ізраїлю підтримують Україну в цій війні. Мова йде про уряд.., треба, щоб уряд робив більше", - сказав дипломат.

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Він додав, що для цього треба ухвалювати певні стратегічні рішення, які "були б відмінними від політики Ізраїлю довгі роки".

"Та співпраця, яка відбувається, на жаль, не відповідає очікуванням української сторони", - зауважив Корнійчук.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Послу Корнейчуку, с его длинным языком и неудержимой страстью к болтовне, не дано понять, что израильская дипломатия в частности, а внешняя политика вообще стоят на совсем-совсем других принципах - полная тишина и конфиденциальность. К примеру - тихо-тихо-тихо, а потом, бац, и подписывается мирное соглашение со страной с которой 70 лет были врагами. Где, кто и что там договаривался, это внутренняя кухня, главное результат. Но он считает иначе, чем громче кричать о том, что говорилось 5 минут назад, причем даже не именно то, что действительно говорилось, а то, как ему кажется и видится, тем сильнее "результат". А это не так. И такая его дипломатическая "манера", с дипломатией ничего общего не имеющая, вызывает в израильском МИДе глухое раздражение. Но терпят, так как представитель воюющей страны. А вот в Германии такого же пустопорожнего болтуна Мельника терпеть не захотели и деликатно попросили его убрать. И таки убрали.
  • Dmitry Lobov
    Сумнівно, що 85% підтримують, бо там кожен третій з СРСР
  • Ron Ma dcabdd3b
    але чомусь нам зброю не надають
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