Симпатії ізраїльського суспільства на боці України з першого дня війни, - посол Корнійчук

Симпатії переважної частини ізраїльського суспільства на боці України з першого дня війни, однак співпраця з урядом Ізраїлю не відповідає очікування української сторони.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у п'ятницю на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У мене немає проблем з настроями (ізраїльського) суспільства з першого дня війни. Ми робили свої власні дослідження як посольство, є офіційні дослідження, які робили місцеві аналітики, - понад 85 відсотків громадян Ізраїлю підтримують Україну в цій війні. Мова йде про уряд.., треба, щоб уряд робив більше", - сказав дипломат.

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Він додав, що для цього треба ухвалювати певні стратегічні рішення, які "були б відмінними від політики Ізраїлю довгі роки".

"Та співпраця, яка відбувається, на жаль, не відповідає очікуванням української сторони", - зауважив Корнійчук.