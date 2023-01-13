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"Укроборонпром" вже проводить ремонтно-технічне обслуговування зразків західного озброєння

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"Укроборонпром" вже проводить ремонтно-технічне обслуговування зразків західного озброєння
Підприємства держконцерну "Укроборонпром" вже здійснюють ремонтно-технічне обслуговування зразків західного озброєння.

Про це на брифінгу повідомила речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже почали ремонтно-технічне обслуговування зразків західного, закордонного озброєння. Ми розуміємо, що цю техніку передавали Україні не для того, щоб стояла в полях в разі бойового пошкодження… Як тільки ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, ми розпочинаємо роботу над нею", - розповіла Сад.

Вона наголосила, що концерн із різних видів номенклатури техніки зміг наростити обсяги ремонту в п’ять-вісім разів, і потреби щомісяця збільшуються. 

"Але ми все ж таки продовжуємо воювати тим озброєнням, яке виготовляють, модернізують та ремонтують підприємства "Укроборонпрому", - сказала Сад.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" провів випробування у повітрі першого українського ударного безпілотника на 1000 км

Топ коментарі

  • Вася Путлер
    ще геолкацію цих заводів викласти в новинах не забудьте
  • Stanislav Bryzhyk
    Чергова **********, що не здатна тримати ********* язик за зубами під час війни.
    Ну так, розпатякай всім що у нас заводи працюють і техніку військову ремонтують.
    Завтра будете в сльозах і соплях кататися по підлозі і кричати - ну за шо! ракета прилетіла в завод! дядю мішу охоронця розмотало і двох слюсарів! аткуда жє ані узналі ААААА!!!
    ******** зелена *******.
  • Тимофій Тимофеєв
    В Україні 6 заводів можуть ремонтувати БТ,
    а скільки вони відремонтували ?
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