"Укроборонпром" вже проводить ремонтно-технічне обслуговування зразків західного озброєння

Підприємства держконцерну "Укроборонпром" вже здійснюють ремонтно-технічне обслуговування зразків західного озброєння.

Про це на брифінгу повідомила речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже почали ремонтно-технічне обслуговування зразків західного, закордонного озброєння. Ми розуміємо, що цю техніку передавали Україні не для того, щоб стояла в полях в разі бойового пошкодження… Як тільки ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, ми розпочинаємо роботу над нею", - розповіла Сад.

Вона наголосила, що концерн із різних видів номенклатури техніки зміг наростити обсяги ремонту в п’ять-вісім разів, і потреби щомісяця збільшуються.

"Але ми все ж таки продовжуємо воювати тим озброєнням, яке виготовляють, модернізують та ремонтують підприємства "Укроборонпрому", - сказала Сад.

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