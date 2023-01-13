Шольц роздратований тиском через Leopard 2, у його партії зростає невдоволення, - Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц роздратований дискусією та тиском на уряд ФРН щодо передання танків Leopard 2 Україні, а в його Соціал-демократичній партії навпаки зростає невдоволення з цього питання.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За даними видання, на закритому засіданні групи депутатів СДПН 13 січня Шольц затято відстоював свою позицію щодо передання Leopard Україні й скаржився на те, що в цьому питанні все "надто перегріте".

Зазначається, що у деяких депутатів зростає нетерпіння у питанні Leopard через зміну стратегії деяких країн-партнерів.

За словами депутата Майкла Рота, військова ситуація в Україні змінюється щодня, а тому треба швидше ухвалювати рішення щодо постачання озброєнь.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін планує нові наступи, а тому Заходу необхідно об'єднатися та постачати Україні танки західного зразка.

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