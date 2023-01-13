Польща й Литва запропонують ядерні обмеження для Росії в нових санкціях ЄС, - Reuters
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Польща і Литва хочуть, щоб Європейський Союз наклав обмеження на російський ядерний сектор в рамках нових санкцій проти Росії та Білорусі за війну в Україні. Двоє високопоставлені дипломати з Польщі й Литви повідомили, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії має бути готовий до 24 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Все важче отримати необхідну одностайність в ЄС для нових санкцій. Проте, ми запропонуємо новий амбітний пакет", - сказав один з європейських дипломатів.
За його словами санкції можуть торкнутися російських пропагандистських ЗМІ. Також пропонується відключити більше російських банків від SWIFT.
Дипломати також заявили, що хотіли б нових санкцій і проти союзника Росії Білорусі, де, за їхніми словами, є лазівки, що дозволили Москві обійти європейські санкції в торгівлі товарами, включаючи меблі.