Туреччина не перероблятиме зерно з окупованих територій України, - посол Боднар

Україна має засоби контролю, аби Туреччина не перероблювала зерно з окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на посла України у Туреччині Василя Боднара в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наразі у нас є засоби контролю, правоохоронні органи збирають інформацію по кожному кораблю. Ми налагодили комунікацію між міністерством юстиції Туреччини та нашим Офісом Генерального прокурора по кейсах, які вже зафіксували. І моніторинг продовжується", - йдеться у заяві.

Посол пояснив, якщо кораблі будуть виходити із Севастополя чи Керчі в порт "Кавказ" і там отримають російські документи, то Україна буде на це реагувати, намагатиметься не допустити, щоб українське зерно заходило під виглядом російського до турецьких портів. Боднар запевняє, що турецька сторона відчуває чутливість цього питання й ті ситуації, що мали місце влітку, не повторяться.

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У липні минулого року корабель з окупованого Бердянська прийшов до турецького берега з вантажем краденого зерна. Проте судно "Жибек Жолы" було відпущене попри клопотання української сторони про його арешт. Посол пояснив, що рішення турецької сторони щодо даного судна Україну не до кінця задовольнило.

"Однак робота продовжувалася і завдяки спільним зусиллям української та турецької сторін вдалося досягти прогресу у питанні недопущення заходів в порти Туреччини суден з краденим українським зерном", - додав Боднар.