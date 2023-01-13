У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни проти України: Ігнорування "Вагнера", "позитивні" Шойгу та Герасимов і виправдання ударів по енергетиці
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:
1. Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;
2. Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;
3. Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій;
4. Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що "росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО";
5. Відмові від згадування ПВК "вагнер" в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;
6. Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі", - йдеться в повідомленні.
У ГУР МО наголосили, що загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.