Російські загарбники досі не відкрили дорогу для евакуації у Запорізькій області, - ОВА

З 19 грудня російські загарбники закрили дорогу для евакуації у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"З 19 грудня російські загарбники закрили дорогу для евакуації, тому наші громадяни досі не можуть виїхати з окупації на безпечну територію", - йдеться в повідомленні.

За його словами, інтенсивність ворожого вогню зросла. Обласний центр продовжує потерпати від ракетних атак, а працівники ДСНС оперативно ліквідовують наслідки та знешкоджують залишки ракет, комунальники ремонтують пошкоджені будівлі. Також, з усіх видів озброєння інтенсивно обстрілюють Оріхівську, Гуляйпільську та Степногірську громади.

"Після звільнення Херсону загарбники перекинули свої сили на Донецький та Запорізький напрям, але наші військові готові дати відсіч ворогу", - додав Старух.

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