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Розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у ЄС менше ніж за 2 роки, - Шмигаль

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Розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у ЄС менше ніж за 2 роки, - Шмигаль
Україна розраховує пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше, ніж за два роки.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у Європейський Союз менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Об’єм роботи колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

" Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій. Це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • valeentina pavlenko
    А корупцію вже побороли?
  • Sol Invictus 522a166f
    Ідіоти, думаєте в ЄС поведуться на ваші фінти вухами з "реформами"? Ви навіть судову систему, основу основ, не можете реформувати.

    Справжнім маркером реформ буде криміналізація статей пов'язаних з корупцією, аж до страти, якщо цього не буде, то це чергова зміна вивісок. Я не вірю, що олігархи будь-яких мастей зауважте, неважливо хто, і тим більше їх шістки, зможуть провести справжні реформи. Тільки народні маси та лише тотальним терором зможуть це зробити.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Можливо і два роки, але вже без "слуг" і "ригів".
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