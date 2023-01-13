Розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у ЄС менше ніж за 2 роки, - Шмигаль

Україна розраховує пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше, ніж за два роки.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо пройти шлях переговорів про вступ у Європейський Союз менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Об’єм роботи колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

" Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій. Це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України", - підсумував він.

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