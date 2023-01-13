Угорщина не надаватиме транзит для постачання озброєння до України, - голова канцелярії Орбана

Угорщина не надаватиме транзит своєю територією постачання зброї для України, оскільки піклується про безпеку понад 100 тисяч етнічних угорців на Закарпатті.

Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґергей Ґуйяш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За його словами, кожен уряд самостійно вирішує, наскільки далеко він хоче зайти в підтримці України під час війни з Росією, однак якщо в справу втрутиться хоч одна держава-член НАТО, це стане початком Третьої світової війни.

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Угорський політик також прокоментував постачання західними країнами важкої бронетехніки, зокрема німецьких танків "Leopard". Він розповів, що коли західні країни, зокрема й Німеччина, хочуть уникнути загрози початку світової війни, Угорщина завжди попереджала про небезпеку ескалації конфлікту в Україні.