ОП планує відкликати новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - журналіст Шлінчак

Офіс Президента планує відкликати новопризначеного посла України в Болгарії Олесю Ілащук.

Про це повідомив журналіст, керівник проєкту "Главком", голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, передає Цензор.НЕТ.

"Посла України в Болгарії Олесю Ілащук Офіс Президента планує відкликати. Йде пошук кандидатури.

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Залишилося тепер чекати, скільки часу займе цей "пошук". Вони вже місяць Олегу Татарову шукають заміну, ніяк не знайдуть, хоч проєкт рішення про його звільнення був ще в грудні", - розповів він.

Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.