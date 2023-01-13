ОП планує відкликати новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - журналіст Шлінчак
Про це повідомив журналіст, керівник проєкту "Главком", голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, передає Цензор.НЕТ.
"Посла України в Болгарії Олесю Ілащук Офіс Президента планує відкликати. Йде пошук кандидатури.
Залишилося тепер чекати, скільки часу займе цей "пошук". Вони вже місяць Олегу Татарову шукають заміну, ніяк не знайдуть, хоч проєкт рішення про його звільнення був ще в грудні", - розповів він.
Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.
ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.