Британія і Німеччина оголосять про передачу танків Україні наступного тижня, - ЗМІ

Уряд Великої Британії, як очікується, у понеділок офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Challenger 2.

Про це пише The Guardian із посиланням на джерела в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними видання, Україна впевнена, що Британія незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2, що, як вона сподівається, допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

Зазначається, що Британія вже прийняла рішення на користь цього кроку, в той час як тиск на Берлін зростає напередодні зустрічі західних міністрів оборони наступної п'ятниці в рамках формату "Рамштайн.

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Раніше цього тижня стало відомо, що Британія розглядає можливість постачання Україні танків після багатомісячних прохань з боку Києва, але остаточне рішення залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для Німеччини. В Європі налічується понад 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій 13 країн, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна на реекспорт будь-якого комплекту німецького виробництва в Україну.

Разом з тим уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків. Про це з посиланням на два джерела пише Bloomberg, пише Європейська правда.

За даними джерел, Німеччина, ймовірно, вирішить надати Україні важкі танки, оскільки заклики до Берліна про надання важких танків лунають все частіше і частіше.

Очікується, що Берлін ухвалить рішення до зустрічі Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн 20 січня. На зустрічі міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт "надішле чіткий сигнал" щодо постачання Leopard 2, сказало одне із джерел Bloomberg.

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За словами іншого співрозмовника агенції, станом на четвер Берлін ще не ухвалив конкретного рішення, але тиск на Німеччину з тим, щоб вона відправила важкі танки, зростає.

Як зазначає Bloomberg, зараз з’явились ознаки того, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий відступити від початкового спротиву щодо відправлення танків Leopard 2 або що він може дозволити таким країнам, як Польща і Фінляндія, реекспортувати свої власні Leopard в Україну.

Поки що незрозуміло, чи стосуватиметься рішення Німеччини лише дозволу іншим країнам передати Leopard Україні, чи сама Німеччина теж відправлятиме їх.