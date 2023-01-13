Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink, - Федоров

Україна отримала 8 тисяч терміналів Starlink від Польщі, вони вже передані енергетикам, медикам та в "пункти незламності". Загалом, країні передали вже 30 тисяч терміналів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

"Останню партію — 8 тисяч терміналів – допомогла придбати Польща. Сотні Starlink з цієї партії вже працюють в "пунктах незламності" по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам", – зауважив міністр.

За словами Федорова, 30 тисяч терміналів Starlink вже в Україні. Команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міжнародні партнери допомагають у цьому.

"Термінали Starlink стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки ним українці залишаються на зв‘язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла", – додав міністр.

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