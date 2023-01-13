Прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, буде оцінено восени, - фон дер Ляєн

Прогрес, досягнутий Україною як країною-кандидатом, буде оцінено восени у так званому пакеті розширення, до якого входять інші країни-кандидати. На підставі цієї оцінки Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків стосовно приєднання України до Європейського Союзу.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Процес вступу – це процес, який відбувається крок за кроком. Для нас зараз наступний важливий пункт, важливий етап – це "пакет розширення" восени, що відобразить прогрес, якого досягла з початку року кожна країна-кандидат, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу", - повідомила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн назвала Україну "надзвичайно амбітною і сильною та швидкою у досягненні результатів".

"Це дуже добре. Щоб підтримувати цей процес, колегія відвідає Україну на початку лютого. У нас буде зустріч колегія - уряд... Для нас важливо досягати разом з українським урядом якомога вищої якості, поєднуючи це зі швидкістю та амбіціями, щоб восени це відобразив звіт щодо розширення, що приведе, як можна сподіватися, до цікавого та позитивного рішення Ради", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Також читайте: Україна не зможе стати членом ЄС, поки в ній перебувають війська РФ, - заступник голови Єврокомісії Тіммерманс

Оцінювання України прокоментував також Ульф Крістерссон - прем'єр-міністр Швеції, що головує в Європейському Союзі.

"Україні відомо, як і відомо Європейській Комісії та іншим європейським країнам, що Швеція віддана тому, щоб Україна зрештою стала країною ЄС, відповідно до правил, які для цього є. Ми також вражені роботою, яку виконує Україна… Щоб (Європейській Комісії) доповісти (Європейській раді), є домовленість щодо усної доповіді навесні, а формальна оцінка – восени", - поясник Крістерссон.

Водночас він вважає, що в Україні робота відбувається "в правильному порядку". "Нам відомо, що український уряд працює з усіма реформами, і я дуже позитивно дивлюся на це", - додав прем'єр Швеції.