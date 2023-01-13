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Прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, буде оцінено восени, - фон дер Ляєн

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Прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, буде оцінено восени, - фон дер Ляєн
Прогрес, досягнутий Україною як країною-кандидатом, буде оцінено восени у так званому пакеті розширення, до якого входять інші країни-кандидати. На підставі цієї оцінки Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків стосовно приєднання України до Європейського Союзу.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Процес вступу – це процес, який відбувається крок за кроком. Для нас зараз наступний важливий пункт, важливий етап – це "пакет розширення" восени, що відобразить прогрес, якого досягла з початку року кожна країна-кандидат, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу", - повідомила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн назвала Україну "надзвичайно амбітною і сильною та швидкою у досягненні результатів".

"Це дуже добре. Щоб підтримувати цей процес, колегія відвідає Україну на початку лютого. У нас буде зустріч колегія - уряд... Для нас важливо досягати разом з українським урядом якомога вищої якості, поєднуючи це зі швидкістю та амбіціями, щоб восени це відобразив звіт щодо розширення, що приведе, як можна сподіватися, до цікавого та позитивного рішення Ради", - зазначила очільниця Єврокомісії.

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Оцінювання України прокоментував також Ульф Крістерссон - прем'єр-міністр Швеції, що головує в Європейському Союзі.

"Україні відомо, як і відомо Європейській Комісії та іншим європейським країнам, що Швеція віддана тому, щоб Україна зрештою стала країною ЄС, відповідно до правил, які для цього є. Ми також вражені роботою, яку виконує Україна… Щоб (Європейській Комісії) доповісти (Європейській раді), є домовленість щодо усної доповіді навесні, а формальна оцінка – восени", - поясник Крістерссон.

Водночас він вважає, що в Україні робота відбувається "в правильному порядку". "Нам відомо, що український уряд працює з усіма реформами, і я дуже позитивно дивлюся на це", - додав прем'єр Швеції.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    - Закон про конституційний суд прийнятий під Офіс президента, а не так як сказала Венеційська комісія ЄС.
    -Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
    -Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
    -Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
    -Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.

    То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?
    Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів Януковича.
    Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
    Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ

    Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.

    (с)
  • Чайка Київ
    Я З УКРАЇНИ

    Допис у фейсбук мами Романа Ратушного...
  • Ksenia VB
    З тим єрмачком тільки в парашку можна вступити
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