Протягом 13 січня ворог завдав 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ракетні удари, які росіяни завдали по Україні протягом 13 січня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у повідомленні.
Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.