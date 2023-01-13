Підтримка міжнародних партнерів буде вирішальною для проходження бюджетного року, - Марченко

Підтримка міжнародних партнерів відіграватиме вирішальну роль для України у проходженні 2023 бюджетного року.

Про це в колонці для TIME розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підтримка міжнародних партнерів відіграватиме вирішальну роль у тому, як ми пройдемо 2023 бюджетний рік. Ми вітаємо пропозицію США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Європейської Комісії розпочати нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні у 2023 році. Але в умовах тривалої війни цього недостатньо", - сказав Марченко.

Він зазначив, що великі економіки та міжнародні фінансові інституції мають знайти нові інструменти та рішення - і не лише для України. Коли країну атакують, вона потребує повного залучення та постійної співпраці. Враховуючи досвід координації військової допомоги на авіабазі Рамштайн у Німеччині, а також з метою координації фінансової підтримки України та вирішення нагальних фінансових потреб, Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонували нову фінансово-координаційну платформу.

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"Ідея створення цієї платформи полягає в тому, щоб на регулярній основі збирати за одним столом країни-члени G7 та міжнародні фінансові інституції для обміну інформацією про ключові події та прогнози, а також для забезпечення своєчасного та ефективного спрямування фінансової допомоги від різних донорів. Така співпраця сприятиме підвищенню ефективності надання коштів", - підкреслив міністр.