Держспецзв’язку організовуватиме забезпечення військових безпілотниками, - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Про це повідомив постійний представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Передбачено, що Адміністрація Держспецзв’язку відповідно до покладених на неї завдань є замовником закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері публічних закупівель, державним замовником у сфері оборони, в тому числі щодо закупівлі, виробництва, ремонту безпілотних літальних апаратів (планерів, коптерів, дронів тощо)", – зазначив він.

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За словами Мельничука, Адміністрація Держспецзв’язку організовує забезпечення безпілотними літальними апаратами (планерами, коптерами, дронами тощо), їх експлуатацію і застосування. Також Адміністрація Держспецзв’язку має право одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ, а також громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Держспецзв’язку завдань, в тому числі щодо потреби у кількості і тактико-технічних характеристиках безпілотних літальних апаратів.