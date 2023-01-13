"Укренерго" має використати європейські кошти на виплату боргів інвесторам в "зелену" енергетику, – Тинний

Інвестори у відновлювану енергетику закликали компанію "Укренерго" почати цільове використання коштів, які надали ЄБРР та Європейський інвестиційний банк для відновлення інфраструктури, поліпшення ліквідності та на здійснення виплат підприємствам "зеленої" енергетики.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, який повідомив, що "Укренерго" не здійснює необхідні виплати за диспетчерські обмеження ВДЕ.

"На словах нам обіцяли, що 50% від отриманих європейських кредитів буде йти на відновлення електроінфраструктури, ще 50% - на підвищення ліквідності на ринку. В тому числі і на оплату послуг по примусовому відключенню", - сказав Тинний.

"На даний момент ще жодних виплат здійснено не було. Ми очікуємо на них. Порушення обіцянки поки ще не відбулось, але не відбулось і виконання. Будемо ініціювати чергову зустріч з Регулятором та "Укренерго"", - додав інвестор.

Також він підкреслив, що повна оплата електричної енергії з відновлюваних джерел енергії так і не була відновлена, щомісяця заборгованість зростає. "Зараз оплачується в середньому на 85-87%. Але щомісяця заборгованість зростає… Тому заборгованості зростають меншим темпом. Зараз мова не йде про банкрутство галузі, як було на початку війни. Але хронічна проблема не вирішується", - вказує Тинний.

Також, Тинний розповів про складність у поверненні кредитних коштів, які були залучені для будівництва потужностей відновлюваної енергетики, через курсову різницю, бо станції будувались за позикові кошти в іноземній валюті. "Наприклад, моїй компанії "Гарантований покупець" заборгувала близько 230 млн грн. По курсу 27 це була одна сума, по курсу 40 - вже зовсім інша. Але повертати державним банкам ж потрібно валюту", - підкреслив інвестор.

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Нагадаємо, держпідприємство "Гарантований покупець" не розрахувався з "зеленою" генерацією за половину виробленої 2022 року електрики. Водночас заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн, за примусові відключення станцій – ще близько 3 млрд грн.