Окупанти продовжують зазнавати втрат. У одній із лікарень на Херсонщині перебуває 160 поранених росіян, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості поранених окупантів у Новотроїцькій районній лікарні Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків збройних сил російської федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів".

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