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Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, - Данілов

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Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, - Данілов
В Україні ніхто зараз не скаже, де вірогідне може відбутись відкриття нового фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в інтерв'ю "NV" зробив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось з цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари", - йдеться у заяві.

Данілов пояснює, що у ворога може бути один план, завтра-післязавтра він може його змінювати, залежно від того як будуть складатися обставини на фронті.

"Коли ви вже знаходитесь у такій фазі, то вважати, що там прийняте одне рішення та розписане на весь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", - додав секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Соледаре ВСУ оттеснили россиян по некоторым направлениям, идут бои - "Мадяр"
  • Vadim Smirnoff
    А как же херой и предсказатель ******* абдристович? А зеленожопый прыгун по пенькам януковича ?
  • Marie Mbange
    Ненавиджу це лайно, арестовича. Найогидніша гнида
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