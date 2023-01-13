Спецслужби РФ збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних, - Міноборони
Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram з посиланням на свій Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Ворог збирає персональні дані військовополонених та їхніх рідних.
Російські веб-ресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських Захисників з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території рф чи на окупованих нею територіях України.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає: під виглядом "допомоги" сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні і завадить їхньому звільненню.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наполегливо рекомендує рідним і близьким наших Захисників:
- ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;
- не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;
- повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.
Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими -- єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону", - йдеться у повідомленні.