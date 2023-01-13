США налаштовані на продовження потужної допомоги Україні, - Держдепартамент

Сполучені Штати мають намір продовжувати потужну й міцну різнопланову допомогу Україні в умовах, коли українська нація уже майже рік протистоїть масштабній і жорстокій агресії РФ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в п’ятницю за результатами телефонних переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена й міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сторони зосередилися на продовженні міцної допомоги (Україні – ред.) у сфері безпеки та економіки перед та після першої річниці від повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому", - зазначається в повідомленні.

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При цьому, як підкреслили в зовнішньополітичному відомстві США, держсекретар наголосив на "незмінній і непохитній підтримці" України, яку Вашингтон підтвердив у вигляді останнього пакету оборонної допомоги.