США в ОБСЄ: Дії РФ не показують жодного інтересу до дипломатії

Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну "доти, доки це буде потрібно" в її зусиллях зі звільнення своєї території та відбиття агресії Росії, яка продовжує демонструвати небажання миру.

Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради у п’ятницю у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дії росії чітко демонструють, що вона не має серйозного інтересу до дипломатії. Жодного. Нас не обдурити цинічними пропозиціями кремля щодо "потьомкінського" припинення вогню. Нас не зможуть обдурити брехливі заяви росії про те, що дипломатичний м'яч знаходиться на чужому полі. росія залишається єдиною перешкодою на шляху до миру в Україні", - заявив він.

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За словами Карпентера, "росія і лише росія може покласти край цій війні вже сьогодні".

"Допоки це буде потрібно – буквально: доти, доки це буде потрібно – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, яка захищає себе і звільняє свою територію", - наголосив очільник місії США в ОБСЄ.

Він нагадав, що з 24 лютого 2022 року загальний внесок Сполучених Штатів в оборону України, включаючи оголошені 6 січня 3,75 млрд доларів, становить вже 25 млрд доларів.

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"Але ми готові зробити набагато більше. Ми й надалі будемо солідарними понад з 50 країнами, які підтримують оборону України. І ми раді бачити так багато наших союзників і партнерів, які роблять все можливе, щоб підтримати Україну. Адже ми всі знаємо, що Україна бореться за вільний світ – не лише за свободу власного народу, а й за принципи вільного і мирного світового порядку, закріплені в нашому власному Гельсінському Заключному акті", - зазначив американський посол.