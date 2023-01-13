До "Армії відновлення" вже залучено майже 4500 безробітних, - Мінекономрозвитку

В рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт було залучено майже 4500 безробітних, а на оплату їхньої праці направили вже 29 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву заступника міністра економіки України Тетяни Бережної.

"Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни та вже з січня до Армії відновлення долучилось майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 млн гривень", - зазначила Тетяна Бережна.

Заступниця міністра зазначила, що загалом зі старту проекту в кінці вересня 4,5 тисячі людей. Вони тривалий час були без роботи, а таким чином змогли її отримати. За виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6700 гривень.

Зокрема, нині суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Полтавській області - 1257 осіб, Сумській - 887 осіб, Київській області - 809 осіб.

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Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

заготівлі дров для військових та населення;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг в "Пунктах незламності"

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