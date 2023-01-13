Україна запропонувала збільшити кількість груп з перевірки суден "зернового коридору"

Задля швидшого проходження суден "зерновим коридором" Україна запропонувала збільшити кількість інспекційних груп, Туреччина та ООН - згодні, Росія - гальмує.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз російська сторона дійсно гальмує проведення перевірок самих суден через недостатню кількість інспекційних груп, які можуть заходити на кораблі. Ми запропонували їх кількість збільшити. І турецька сторона, і ООН підтримують, а російська сторона поки гальмує", - сказав дипломат.

Посол України в Туреччині наголосив, що наразі єдиним варіантом для збільшення кількості оглядових груп і пришвидшення проходу кораблів через протоки є посилення тиску з боку переговорників на російську сторону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина не перероблятиме зерно з окупованих територій України, - посол Боднар

"Російська сторона – не зацікавлена, бо вона в цій зерновій ініціативі не бере участь ні кораблями, ні зерном, нічим іншим. Їх представники тільки перебувають у спільному координаційному центрі. Ми ж добиваємося того, щоб кораблі могли вивозити значно більший спектр продукції, бажано без обмежень, і щоб російська сторона не могла гальмувати чи переривати цю морську комунікацію", - сказав Боднар.

Дипломат також додав про розуміння того, що Росія може припинити дію "зернового коридору" шляхом застосування своїх військово-морських чи військово-повітряних сил, тому зараз важливо використовувати те, що є, і тиснути через посередників на російську сторону, щоб збільшити кількість оглядових груп.