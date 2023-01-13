Зеленський нагородив 278 військових, 16 з них — посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 278 захисників України, 16 з них посмертно.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом №20/2023 нагороджено 111 захисників, з них 11 — посмертно. Їм призначені ордени "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Указом №21/2023 відзначені нагородами 106 військових, четверо з них — посмертно. Їм призначені ордени Богдана Хмельницького та Данила Галицького, орден "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" і "За врятоване життя".

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Указом №22/2023 глава держави нагородив 61 захисника, зокрема одного — посмертно. Їм призначені ордени Богдана Хмельницького та Данила Галицького, орден "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" і "За врятоване життя".