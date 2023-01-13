Усі депутати ОПЗЖ мають піти з Ради, - Данілов

Представники ОПЗЖ у Верховній Раді повинні піти з парламенту, оскільки саме вони привели в Україну війну, лобіювали інтереси РФ, а серед колаборантів в різних регіонах найбільше представників саме цієї політичної сили.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи питання позбавлення депутатських мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо по справедливості, беріть список ОПЗЖ і вони всі мають покинути Верховну Раду… Це люди, які привели до нас сюди війну, люди, які постійно дбали тут за інтереси Російської Федерації, для яких путін був кумиром. Що вони роблять у Верховній Раді України, коли йдуть кровопролитні бої за нашу Україну, мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден з них не має права, принаймні морального, на сьогоднішній день знаходитись в межах Верховної Ради України", - наголосив Данілов.

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Він додав, що це проросійська партія, яка заводила "рускій мір" в Україну, тож народні депутати мають відповідально ставитись до цієї ситуації і розуміти, з ким вони мають справу. Данілов наголосив, що 30 років в державі закривали очі на прихильників РФ і зараз неприпустимо залишати ситуацію, як є.

"Всі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради", - вважає Секретар РНБО.

Відповідаючи на питання щодо колаборантів, Данілов нагадав, що СБУ наразі активно виявляє їх.