Російські окупанти обстріляли  Нікополь на Дніпропетровщині - пошкоджено 4 будинки, - облрада

13 січня, російські терористи двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Нікополі внаслідок ранкового удару пошкоджено 4 п’ятиповерхових будинки. Обійшлося без жертв та поранених.

Ще одну атаку по районному центрі росіяни завдали ввечері 13 січня. Наслідки уточнюються.

В інших районах Дніпропетровщини обстрілів зафіксовано не було.

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