Yasno про світло в Києві: Трохи потеплішало, проте обмеження залишилися такими ж - у ранкові та вечірні піки відключати доводиться більшими групами

У Києві діють такі ж обмеження, як і в четвер, не дивлячись на потепління.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на вулиці незначно потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були вчора. Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами.

Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає.

На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі. Ось у чому їх сенс.

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Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі.

Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит. Окрім того, нещодавно бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання.

Тобто якщо, наприклад, велике виробництво (непобутовий клієнт, для живлення якого використовується окрема лінія) імпортуватиме для себе електроенергію на рівні власного споживання у вересні 2022 року, то він не братиме участь у стабілізаційних відключеннях. Звісно, якщо мережі даватимуть змогу безперешкодно постачати світло до цих бізнесів, і не буде локальних аварій.

Це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень", - розповів він.