Yasno про світло в Києві: Трохи потеплішало, проте обмеження залишилися такими ж - у ранкові та вечірні піки відключати доводиться більшими групами
Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на вулиці незначно потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були вчора. Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами.
Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає.
На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі. Ось у чому їх сенс.
Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі.
Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит. Окрім того, нещодавно бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання.
Тобто якщо, наприклад, велике виробництво (непобутовий клієнт, для живлення якого використовується окрема лінія) імпортуватиме для себе електроенергію на рівні власного споживання у вересні 2022 року, то він не братиме участь у стабілізаційних відключеннях. Звісно, якщо мережі даватимуть змогу безперешкодно постачати світло до цих бізнесів, і не буде локальних аварій.
Це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень", - розповів він.