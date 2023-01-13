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Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів", - Кулеба

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Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів", - Кулеба
Україна хоче зібрати бригаду озброєну танками Leopard. Вже п’ять країн готові передати ЗСУ ці танки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Бо це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трішки взяти, тут трішки взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні задачі, і наша амбітна задача - в рамках танкової коаліції зібрати бригаду", – пояснив Кулеба.

Міністр додав, що чекають на остаточне рішення про постачання танків від Німеччини.

"Я знаю ще принаймні 3 країни (крім Польщі та Фінляндії - ред.), які готові це зробити, але поки не говорять, бо чекають підтримки Німеччини. Тому маємо вже 5 країн, які готові передавати, але чекають на остаточне вирішення питань з Німеччиною", - наголосив Кулеба.

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Також міністр зазначив, що з огляду на всю інформацію та логіку процесу, який набрав обертів, Німеччина погодиться на передачу Україні танків Leopard. Чи це буде пряма передача з Німеччини, чи дозвіл іншим країнам, це вже питання Німеччини, але Україна ці танки отримає.

Топ коментарі

  • Vi Wa
    едь в буковель, отдохни на шашлыках
  • Александр Манохин
    Збирач танкових бригад))) Один вже лярд дерев посадив))))
  • Бенина Мама
    Глава МИД мечтает стать командиром танковой бригады. До этого об этом мечтал только Рогозин, но не смог влезть в танк. Впрочем, без половины дупы он теперь может и влезет.
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