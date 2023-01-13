Російські окупанти готуються до оборони Енергодару: казарми перенесли у підвали, - "Енергоатом"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
"Рашисти готуються до оборони Енергодару, а місцевих жителів збираються використовувати як живий щит.
російські окупанти в місті-супутнику ЗАЕС облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків. Таким чином, прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ.
Так, в Енергодарі фіксують непоодинокі випадки, коли військові рф використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації, облаштовуючи їх навіть ліжками. Йдеться, наприклад, про підвал будівлі, в якій розташоване Управління соціальних програм, по вул. Курчатова, 10. Там зараз мешкають близько 50 окупантів.
Крім того, загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків якісь великі коробки – ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою. Це відбувається в темну пору доби, причому, поки триває "процес", кілька окупантів наглядають за вікнами будинку, щоб убезпечитися від небажаних випадкових очевидців. Подібні "нічні роботи" помітили відразу в кількох житлових будинках п'ятого та сьомого мікрорайонів.
Усвідомлюючи, що Збройні сили України не цілитимуть по житлових об'єктах, рашисти саме тому облаштовують в них свої казарми та склади зі зброєю і боєкомплектами: щоб уберегти себе й боєприпаси. Також відомо про велику кількість вибухівки у будівлі вузла зв'язку біля міського виконкому", - йдеться у повідомленні.