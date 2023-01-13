Міжнародна коаліція задля передачі танків Україні вже існує, - голова канцелярії Дуди Шрот
Про це в ефірі радіо Plus аявив голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коаліція країн-союзників, у рамках якої мають бути реалізовані ці заходи, фактично, вже функціонує. Участь у цій коаліції задекларували, наприклад, Фінляндія, Данія, а також Велика Британія, яка, звісно, має не Leopard, а танки власної розробки Challenger. Тому ми можемо говорити про широку коаліцію, і німецькі політики повинні це брати до уваги", - наголосив Шрот.
Він додав: якщо німці раціонально оцінюють те, яким чином НАТО має дбати про свою безпеку, і як активно має підтримувати Україну в захисті своєї території та всієї Європи, то вони "повинні прийняти позитивне рішення".
Своєю чергою речник уряду Польщі Пьотр Мюллер під час брифінгу для ЗМІ у Сеймі повідомив, що Варшава формує "якомога ширшу коаліцію" і розраховує, що Німеччина все ж таки приєднається до неї.