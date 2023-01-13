Байден і прем’єр Японії Кісіда заявили про продовження підтримки України
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Президент США Джо Байден та прем’єр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі у Вашингтоні домовилися продовжити надавати підтримку Україні та вводити санкції проти Росії.
Про це йдеться у заяві Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжимо приймати санкції щодо Росії та надавати непохитну підтримку Україні", - наводяться в документі слова Байдена та Кісіди.
Також вони заявили про те, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні було б ворожим актом проти людства і нічим не виправданим.
Цього року до Японії перейшло головування у G7. Зараз прем'єр Кісіда перебуває в турне Францією, Британією, Італією, Канадою та США.