Байден і прем’єр Японії Кісіда заявили про продовження підтримки України

Президент США Джо Байден та прем’єр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі у Вашингтоні домовилися продовжити надавати підтримку Україні та вводити санкції проти Росії.

Про це йдеться у заяві Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо приймати санкції щодо Росії та надавати непохитну підтримку Україні", - наводяться в документі слова Байдена та Кісіди.

Також вони заявили про те, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні було б ворожим актом проти людства і нічим не виправданим.

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Цього року до Японії перейшло головування у G7. Зараз прем'єр Кісіда перебуває в турне Францією, Британією, Італією, Канадою та США.