ПВК "Вагнер" вербує на війну ув’язнених жінок, їх уже відправляють на фронт, - правозахисники

Журналістка і керівниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова висловила думку ПВК "Вагнер" почала вербування в російських в’язницях жінок-ув’язнених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з сайту LRT.

Ольга Романова констатує, що ПВК "Вагнер" почала вербування в російських в'язницях жінок-ув'язнених:

"За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт, забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю", - зазначила вона.

Зокрема вона також додала, що їхня організація "Русь сидяча" почала отримувати листи від жінок із проханням посприяти їхньому відправленню на війну ще з початку війни.

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Окрім цього, вона теж додала, що після нового року у в'язницях Чечні почалося вербування ув'язнених у ПВК "Вагнер", хоча раніше найманців не помічали в цьому регіоні, крім того, в Чечні у в'язницях перебуває багато політв'язнів.

"Чечня - таке екстериторіальне утворення, що там відбувається - нікому невідомо, - підкреслила журналістка. - Я не думаю, що політичних братимуть на війну, тому що насамперед у катівнях сидять противники Кадирова".

Романова зазначає, що Чечня була останнім суб'єктом РФ, де не було набору найманців, а також не відбувалася мобілізація.

"Те, що до в'язниць Чечні пустили вербувальників - це предмет особистої домовленості - Пригожина і Кадирова. Пригожин сприяє звільненню чеченських авторитетів, і, звісно, Кадиров постачатиме ПВК "Вагнер" людьми", - повідомила керівниця фонду "Русь сидящая".

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