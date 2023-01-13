Кремль усвідомлює, що наступ на Соледар обійшовся дуже дорого, - Держдепартамент США
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Ситуація довкола Соледара продовжує залишатися складною, однак у Кремлі вже зрозуміли, що наступ на це українське місто коштував їм дуже дорого.
Про це на пресбрифінгу у Вашингтоні сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, що російська багатомісячна кампанія призвела до надзвичайних, величезних втрат особового складу. Тисячі непідготовлених і погано екіпірованих російських призовників були вбиті", - зазначив представник Держдепу в коментарі щодо ситуації на фронті в Україні.
Пател підкреслив, що цей наступ обійшовся росіянам дорого: "Сам Кремль визнав, що його рішення атакувати Соледар обвйшлося у високу ціну".
У цьому контексті представник зовнішньополітичного відомства додав, що США продовжать тісно консультуватися з українськими партнерами та оцінювати ситуацію.