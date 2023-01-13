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Кремль усвідомлює, що наступ на Соледар обійшовся дуже дорого, - Держдепартамент США

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Кремль усвідомлює, що наступ на Соледар обійшовся дуже дорого, - Держдепартамент США
Ситуація довкола Соледара продовжує залишатися складною, однак у Кремлі вже зрозуміли, що наступ на це українське місто коштував їм дуже дорого.

Про це на пресбрифінгу у Вашингтоні сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що російська багатомісячна кампанія призвела до надзвичайних, величезних втрат особового складу. Тисячі непідготовлених і погано екіпірованих російських призовників були вбиті", - зазначив представник Держдепу в коментарі щодо ситуації на фронті в Україні.

Пател підкреслив, що цей наступ обійшовся росіянам дорого: "Сам Кремль визнав, що його рішення атакувати Соледар обвйшлося у високу ціну".

У цьому контексті представник зовнішньополітичного відомства додав, що США продовжать тісно консультуватися з українськими партнерами та оцінювати ситуацію.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Кремлю жаль не "чмобіків" - наберуть знову Їм жаль тої техніки, яку в близькому майбутньому поповнить не вдасться Мимоволі згадується "повне" висловлювання Потьомкіна з цього приводу: "Солдат не жалеть! Бабы новых нарожают! Лошадей жаль - взять негде!"
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так, але там гинуть і наші найкращі. Іншого виходу немає, бо якщо відходити, то кацапи будуть бити по Слов'янську, Краматорську і все далі і далі. Їх маємо знищувати тут, в Солераді і біля Бахмута.
  • Rino Rino
    Іран, Північна Корея уже десятки років живуть під санціями. Іран ще й дозволяє собі воювати проти своїх сусідів... тому не варто плекати ілюзії, що рашку ******* економічно... послабити так, послаблять трохи. але на росії люмпен з давніх давен звик жити в гамні. тому наслідків санкцій він особливо не відчує. тут допоможе тільки знищення їхнього військового потенціалу і армії.
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