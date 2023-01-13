Говорили про посилення американської та міжнародної підтримки України, - Кулеба провів бесіду з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили способи посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я провів розмову з Ентоні Блінкеном про те, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії. Вдячний США за підтримку України", - зазначив Кулеба.

У свою чергу Блінкен у розмові повторив, що "США нікуди не подінуться, як і Україна".

"Оскільки ми наближаємось до роковин повномасштабного вторгнення Росії, я ціную постійну тісну координацію та співпрацю з Дмитром Кулебою та його командою в Україні. У моїй сьогоднішній розмові з міністром закордонних справ я повторив, що США нікуди не подінуться, як і Україна", - написав він у твіттері.

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