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Росія обіцяє повертати в Україну депортованих дітей, яких хочуть забрати рідні, - Лубінець

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Росія обіцяє повертати в Україну депортованих дітей, яких хочуть забрати рідні, - Лубінець
Російська сторона пообіцяла сприяти поверненню на Батьківщину українських дітей, яких хочуть забрати рідні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я хотів би звернутись до всієї України. Родичі, батьки, опікуни, бабусі, дідусі - якщо ваші діти перебувають на території РФ, будь ласка, зверніться до нас. Під час зустрічі Тетяна Москалькова повідомила, що у неї є список дітей, які хочуть повернутись в Україну. Вона не назвала прізвища та кількість таких дітей, але проговорила, що, якщо будуть звернення родичів, які хочуть забрати дітей додому, вона буде цьому сприяти", - повідомив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що, за словами Москалькової, російська сторона нібито не має бажання тримати дітей, які мають родичів в Україні та які хочуть повернутись додому.

Також читайте: Лубінець про переговори з Москальковою: Вперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А как быть с детьми из интернатов и домов малютки, которых выкрала подлая русня? С теми, которых зеленая власть даже не удосужилась эвакуировать с опасных зон, зная о скором вторжении орков. Кто им вернет их родину?
  • Maxim Ak-Murza e4c77af1
    Вы только из комы? русня это делает ВСЕГДА!!!
  • Maxim Ak-Murza e4c77af1
    Я наполовину Украинец, наполовину Киримли. Рожден на острове Сахалин.Родово селище - Вишнопиль Черкаськой обл. Дид Павло вступил в УПА в 1942, було ему 14 рокив.Крымскую родину не знаю - померли в ссылке на Сахалине. Ненавижу русню с рождения. Это ненависть сродни библейской.
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