Росія обіцяє повертати в Україну депортованих дітей, яких хочуть забрати рідні, - Лубінець

Російська сторона пообіцяла сприяти поверненню на Батьківщину українських дітей, яких хочуть забрати рідні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я хотів би звернутись до всієї України. Родичі, батьки, опікуни, бабусі, дідусі - якщо ваші діти перебувають на території РФ, будь ласка, зверніться до нас. Під час зустрічі Тетяна Москалькова повідомила, що у неї є список дітей, які хочуть повернутись в Україну. Вона не назвала прізвища та кількість таких дітей, але проговорила, що, якщо будуть звернення родичів, які хочуть забрати дітей додому, вона буде цьому сприяти", - повідомив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що, за словами Москалькової, російська сторона нібито не має бажання тримати дітей, які мають родичів в Україні та які хочуть повернутись додому.

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