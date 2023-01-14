Україна передала Росії список з 800 поранених полонених для репатріації, - Лубінець

У списку поранених українських військових, який наша держава передала Росії для ймовірної репатріації, налічується 800 імен.

Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Стосовно третього раунду переговорів з російським омбудсменом тетяною москальковою він сказав, що серед іншого обговорювалося питання репатріації тяжко поранених військовослужбовців.

За словами Лубінця, під час переговорів був момент, коли вони одночасно відкривали Женевські конвенції, зіставляли різні варіанти різними мовами - і дійшли думки, що військовополонені, які вважаються тяжкопораненими, мають бути передані за процедурою репатріації.

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"Тобто, йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і тяжкопораненими. Це практично 800 наших поранених", - заявив посадовець.

Він поінформував, що українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу з поводження з полоненими.

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"Наше завдання – отримати список, передати його, і далі вже буде прийматися рішення. Але я вважаю, що це позитивний крок, коли російська сторона принаймні виступила з підтримкою нашої ініціативи. А далі подивимося, що буде", - зазначив омбудсман.

Лубінець уточнив, що він не знає, якими саме мотивами при цьому керується російська сторона: "Мені здається, що, по-перше, вони теж хочуть отримати своїх військовополонених. А по-друге – напевно, настав час, коли, можливо, російська сторона хоче все ж таки показати, що Женевські конвенції вони виконують. Принаймні, можливо, будуть їх у цій частині виконувати і розповідати, що вони їх завжди дотримувалися".

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