Це ще важливіше, ніж танки Leopard, - Кулеба анонсував у січні новини з Польщі щодо постачання зброї

Уряд Польщі ухвалив важливе рішення щодо постачання зброї в Україну, у січні з’являться новини про це.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій у Instagram у п'ятницю.

"При тому що всі зосередилися на танках, я хочу відзначити Польщу. Те, що вирішив уряд Польщі, і з'являться в січні ці новини ще щодо постачання зброї в Україну, і танків зокрема. Це ще важливіше, ніж Leopard", - сказав він.

Як пояснив глава МЗС, на сьогоднішній день із усього спектру номенклатури озброєння є три великі теми, які залишаються "закритими" - тобто немає рішень про їхнє надання Україні: танки, літаки та ракети далекого радіусу дії.

"Ми зараз об'єктивно у півкроці до вирішення теми танків. Французи завдали, скажімо так, "першого удару" цією стіною з легкого колісного танка... Французи зробили перший крок, потім поляки", - зазначив Кулеба.

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