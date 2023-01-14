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Це ще важливіше, ніж танки Leopard, - Кулеба анонсував у січні новини з Польщі щодо постачання зброї

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Це ще важливіше, ніж танки Leopard, - Кулеба анонсував у січні новини з Польщі щодо постачання зброї
Уряд Польщі ухвалив важливе рішення щодо постачання зброї в Україну, у січні з’являться новини про це.

Як інформує Цензор.НЕТ,  із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій у Instagram у п'ятницю.

"При тому що всі зосередилися на танках, я хочу відзначити Польщу. Те, що вирішив уряд Польщі, і з'являться в січні ці новини ще щодо постачання зброї в Україну, і танків зокрема. Це ще важливіше, ніж Leopard", - сказав він.

Як пояснив глава МЗС, на сьогоднішній день із усього спектру номенклатури озброєння є три великі теми, які залишаються "закритими" - тобто немає рішень про їхнє надання Україні: танки, літаки та ракети далекого радіусу дії.

"Ми зараз об'єктивно у півкроці до вирішення теми танків. Французи завдали, скажімо так, "першого удару" цією стіною з легкого колісного танка... Французи зробили перший крок, потім поляки", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Кулебе иногда лучше жевать и молчать. У нас уже есть печальный опыт трепачей из ОПы, как например, с Болгарией и Словакией.
  • дмитрий a4f273bf
    У нас сейчас эпидемия приносителей хороших новостей, иногда впереди паровоза, и во многих случаях - совершенно не имея к ним отношения. Никаких секретов в стране, всё ведь можно узнать в Телеге и на Ютубе
  • 18c49ed2
    А потом это срывается ( Раша ведь тоже читать умеет и просто наблюдать не собирается ) и наши высокопоставленные дебилы тупо разводят руками и обвиняют всех, кого угодно, только не себя.
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