Авіація та артилерія ЗСУ протягом 13 січня завдали 15 ударів по зосередженню окупантів, 1 ЗРК та 3 складам боєприпасів, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та артилерійські удари, які ЗСУ завдали по ворогу протягом 13 січня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні.