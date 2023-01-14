Авіація та артилерія ЗСУ протягом 13 січня завдали 15 ударів по зосередженню окупантів, 1 ЗРК та 3 складам боєприпасів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та артилерійські удари, які ЗСУ завдали по ворогу протягом 13 січня 2023 року.