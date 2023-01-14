Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Авіація та артилерія ЗСУ протягом 13 січня завдали 15 ударів по зосередженню окупантів, 1 ЗРК та 3 складам боєприпасів, - Генштаб

1 4082
Авіація та артилерія ЗСУ протягом 13 січня завдали 15 ударів по зосередженню окупантів, 1 ЗРК та 3 складам боєприпасів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та артилерійські удари, які ЗСУ завдали по ворогу протягом 13 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 січня авіація та артилерія ЗСУ уразили 17 районів зосередження живої сили, 3 позиції ЗРК та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини