Протягом грудня в країну завезли понад 300 тис. генераторів, - ОП

У грудні в Україну було доставлено понад 300 тис. генераторів різної потужності та 8 тис. терміналів Starlink.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Понад 300 тис. генераторів різної потужності доставлено в Україну впродовж грудня. Це загальна кількість – держава, донори, бізнес та приватні користувачі", - написав він.

Тимошенко також повідомив, що "тільки за грудень в Україну заїхало майже 8 тис." терміналів Starlink.

Він додав, що Україна домовилася з партнерами про передачу ще 8 тис. генераторів.

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