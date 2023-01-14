Іран і КНДР не відмовилися від постачання Росії зброї, - США в раді безпеки ООН

Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Ради безпеки ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна таку заяву зробила постійний представник США при Раді безпеки ООН Лінди Томас-Грінфілд під час засідання.

Представниця США наголосила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

"Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії", - сказала посол.

Вона закликала Тегеран змінити курс і не робити цих кроків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подальша передача іранських дронів Росії має підштовхнути Ізраїль до більш активної співпраці з Україною, - посол Корнійчук

Крім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримки Росії. Однак ця країна надавала зброю ПВК "Вагнер", що є прямим порушенням іншої резолюції Ради безпеки ООН.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК", - додала представниця США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати засуджують дії КНДР і закликають Пхеньян відмовитися від цих постачань і дотримуватись резолюції РБ ООН. Посол також звернулася із закликом до членів Ради безпеки підтримати США з цього питання.

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло переконана, що Росія не виявляє жодних ознак припинення бойових дій в Україні.

Також читайте: Постачання зброї Росії робить Іран співучасником воєнних злочинів в Україні, - Салліван

"Війна в Україні наближається до своєї річниці, а кінця боїв і страждань не видно. Увесь час свят збройні сили РФ продовжують завдавати ударів по ключових українських містах", - сказала Дікарло.

Своєю чергою, постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь вважає, що війна проти України є результатом тривалого дисбалансу у сфері безпеки в Європі.

"Нинішня ситуація в Україні є наслідком акумуляції та тривалої еволюції глибинного дисбалансу у сфері безпеки в Європі", - сказав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна Корея надала військову допомогу Росії, - Держдепартамент США