Весь прикордонний периметр з Білоруссю заміновано, - Рівненська ОВА

Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на півночі області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.

"Протитанкові рови. Усі 229 спільних кілометрів із республікою білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада білорусі дозволить їм розпочати наступ", - наголосив Коваль.

Голова обладміністрації зазначив, що Збройні Сили України, тероборона, прикордонні війська, добровольчі формування кожної з 64 територіальних громад регіону щоденно проходять бойові злагодження, відточують навики стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.

"В нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі", - підсумував Коваль.

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