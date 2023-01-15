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Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

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Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе
Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинське видання Mtavari.

Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.

Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу". У своїх інтерв'ю артист неодноразово говорив, що підтримує український народ у боротьбі з окупантами.

Також раніше актор передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін занапастив свою країну, - Кікабідзе

Топ коментарі

  • Andrii seglianik 57ee1ebf
    Людина з великої літери. Жаль не дожив до нашої перемоги. Земля пухом!
  • arye z.
    З інтерв'ю після російської агресії 08.08.08:

    - Ким би сьогодні був ваш Міміно?
    (трохи подумав)
    - Міміно сьогодні був би пілотом бойового вертольота.
    (і заплакав)
  • витя назар
    Человек с большой буквы Вахтанг Кикабидзе и большой друг украинского народа. Настоящий представитель грузинского народа.
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