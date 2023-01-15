Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинське видання Mtavari.

Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.

Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу". У своїх інтерв'ю артист неодноразово говорив, що підтримує український народ у боротьбі з окупантами.

Також раніше актор передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін занапастив свою країну, - Кікабідзе