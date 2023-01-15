Інформація про знищені ракети Х-22 у минулому була помилковою, Україна не має засобів для їхнього збиття, - речник Повітряних сил Ігнат

Повідомлення про збиття ворожих ракет X-22, які публікувалися на офіційних сторінках у минулому, були помилковими. Україна не має засобів для збиття цього типу ракет.

Про це у коментарі до допису командування Повітряних сил повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Поясню, щоб було зрозуміло. Було кілька таких публікацій. Скажімо, знайшли у полі бійці уламки Х-22 (а інколи це навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі... головне - першими", - написав він.

Проте, за словами Ігната, через таку "оперативність" було кілька повідомлень про "збиті" Х-22, і навіть "збиті" ворожі С-300.

"Я вже мінімум пів року про це говорю: що ми можемо збивати, а що ні... Інформація що подається на офіційних ресурсах, загалом достовірна, але кілька публікацій із "збитими" Х-22 є, і це факт", - додав він.

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