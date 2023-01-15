Якщо Німеччина вирішить надати танки Leopard, на це знадобиться рік, - виробник

На складах німецького концерну Rheinmetall є 110 списаних танків Leopard першої та другої моделей, але його керівництво заявило, що передати цю техніку Україні можна буде не раніше 2024 року.

Про це голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер розказав в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.

"Але ми не можемо привести ці танки в готовність без замовлення, бо витрати становлять кількасот мільйонів євро", - сказав він.

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Відновлення техніки займе майже цілий рік, попередив топменеджер Rheinmetall.

"Машини треба не просто перефарбувати, а переобладнати для використання на війні. Їх повністю розбирають, а потім перебудовують. Тож навіть якщо завтра буде рішення про те, що можна відправити наші танки Leopard до Києва, постачання затягнеться до початку наступного року", - пояснив Паппергер.

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За словами Паппергера, танки Leopard важливі у наступальних операціях. З цією технікою військові можуть прорвати оборону ворога і закінчити довгу позиційну боротьбу. З Leopard війська можуть просуватися на десятки кілометрів за день.

Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.