На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр"

Станом на 15.01.2023 в Чорному морі перебувають 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", дані щодо кількості ракет уточнюються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗС України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр", дані щодо кількості ракет уточнюються;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

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