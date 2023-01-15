Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки, - Лубінець

Україна хоче надати Туреччині статус держави-покровительки у війні проти Росії.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми також розглядаємо можливу роль Туреччини як країни-покровительки, що також прописано у Женевських конвенціях. Фактично зараз, коли відбувається війна, не існує жодного майданчику, де можна було б вести будь-які перемовини, Туреччина його постійно пропонує. Через державу-покровительку можна вирішувати різні питання й Туреччина може ефективно виконувати цю роль. Женевські конвенції дозволяють це робити й навіть мати не лише одну країну-покровительку, їх може бути до п’яти. Розглядаємо і такий варіант", - сказав Лубінець.

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