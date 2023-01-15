Використання ракет Х-22 по густонаселеному місту - тероризм проти цивільних. Світ має це засудити, - Ігнат

Світова спільнота має жорстко засудити використання таких ракет, як Х-22, проти цивільного населення.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Використання такої ракети по густонаселеному місту - це фактично тероризм проти цивільного населення. Це ракета Х-22, стара радянська ракета, розроблялася ще в радянському союзі, яка принесла стільки горя дніпрянам вчора. Ми пам'ятаємо Кременчук (обстріл у червні 2022 року м. Кременчук, внаслідок чого повністю згорів ТЦ "Амстор", загинуло 20 людей, - ред.) , що там сталося. Це не те що ганьба, це має бути відповідна правова оцінка - те що сталося і в Кременчуку, і в Дніпрі, і в інших містах, де застосовувался ця ракета, повинно бути засуджене світовою спільнотою найжорсткішим способом", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що таких ракет ворог застосував в Україні вже понад 210 з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Речник додав, що для знешкодження таких ракет необхідні сучасні системи ППО, здатні вражати балістичні цілі: "Іскандери", потенційні ракети іранського виробництва, якщо Росія їх отримає, і також проти однієї з найпотужніших та неточних ракет, як ракета Х 22.

Речник Повітряних Сил ЗСУ зауважив, що всі, хто коментує роботу Протиповітряних сил, мають бути обачними в коментарях, адже російська пропаганда використовує все, що можливо, для дискредитації України, намагається звинуватити Україну в своїх злочинах.

"Це відбувається завжди, і власне так відбулося і вчора. Використавши коментар одного з поважних людей... Ми ж говоримо вже понад півроку, що ми не збиваємо ракети Х-22. Ми збиваємо "Калібр", Х101, Х555, Х59. Те що ми не збиваємо ракет Х-22 - це очевидно, їх збити неможливо, радар не може захопити цю ціль, і не може ії вразити. Це прекрасно знають окупанти, пропагандисти, які коментують, але вони використовують у своїх інформаційних атаках власне заяви певних діячів", - сказав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про знищені ракети Х-22 у минулому була помилковою, Україна не має засобів для їхнього збиття, - речник Повітряних сил Ігнат

Нагадаємо, станом на 13:00 15 січня у Дніпрі врятовано 39 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 22 особи (з них 1 дитина), травмовано 72 особи (з них 13 дітей), отримано 43 повідомленя про безвісно зниклих осіб