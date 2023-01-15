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В окупантів великі втрати у Соледарі. Вони наступають по тілах своїх, - речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий

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В окупантів великі втрати у Соледарі. Вони наступають по тілах своїх, - речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий
Російські війська проводять ротації через значні втрати в Соледарі. Під час штурмів ворог йде по тілах своїх військових.

Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, які зазнали втрат, а втрати там справді великі. Вони, по суті, по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті…" - каже Череватий.

За його словами, ворогу доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у місті, тому що це його головний ресурс.

"В першу чергу це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих страт ворога", - пояснює Череватий.

Він розповів, що лише за минулу добу ворогом було завдано 234 удари та відбулося 32 бойових зіткнення.

"Ворог втратив 119 людей вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами", - додав Череватий.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    PS
    Соледар для кацапів буде страшнішим ніж уся війна в Афганістані!
  • mrSmith
    Бо вони вже десять разів об'явили що захопили місто!
    Значить будуть гнати живих мерців по тілам на кулемети.
  • mrSmith
    Втрати супротивника в живій силі, техніці, ***********.
    Колосальні моральні втрати ворога.
    Чи ви гадаєте, що кацапськи вояки не в курсі, скільки там їх колег подохло?
    Це оптимізму не додає!
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