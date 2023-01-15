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У Польщі працюють понад 300 пунктів допомоги українцям

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У Польщі працюють понад 300 пунктів допомоги українцям
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Польщі розгорнули понад 300 пунктів допомоги для українців.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Залежно від потреби українцям надається юридична, психологічна, медична допомога.

"Також надається матеріальна підтримка. Вона покриває витрати на лікування, реабілітацію, фармацевтичні засоби, харчування (талони на харчування), придбання одягу, взуття, засобів побутової хімії й особистої гігієни", - йдеться в повідомленні.

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Знайти найближчий пункт допомоги можна за допомогою інтерактивної мапи.

Українці, які потребують допомоги у Польщі, також можуть звернутися на гарячу лінію за номером: +48 222 309 900.

Топ коментарі

  • Ihor V
    Цікаво, якщо у Німеччині вже майже 1 млн 100 тис біженців, то скільки пунктів допомоги - там.
  • Ihor V
    Для поляків укр біженці - це чудовий привід покращити економіку ( за минулий рік істотне зростання не дивлячись на інфояцію), збільшення податкових надходжень (нові гастербайтери вже принесли в бюджет в два рази більше бабла, а ніж на рих було витрачено) і саме головне - покращення демографічної ситуації. Так що благодєтєль - це може бути й дуже вигідно. От тільки Україна у повній сраці.
  • Ihor V
    А в Україні клоунські дебіли знімають відосіки, займатися створенням умов для бізнесу у військовий час немає кому. Бо після війни їм конче треба виграти вибори.
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