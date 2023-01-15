У Польщі працюють понад 300 пунктів допомоги українцям

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Польщі розгорнули понад 300 пунктів допомоги для українців.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Залежно від потреби українцям надається юридична, психологічна, медична допомога.

"Також надається матеріальна підтримка. Вона покриває витрати на лікування, реабілітацію, фармацевтичні засоби, харчування (талони на харчування), придбання одягу, взуття, засобів побутової хімії й особистої гігієни", - йдеться в повідомленні.

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Знайти найближчий пункт допомоги можна за допомогою інтерактивної мапи.

Українці, які потребують допомоги у Польщі, також можуть звернутися на гарячу лінію за номером: +48 222 309 900.